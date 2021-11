Le mystère de l'abbaye

Chaque été, le Clan du Hip-Hop se réunit à Saint-Omer. Cette année, la bande accueille Tim, un Anglais en vacances chez ses grands-parents. Le garçon a fait une découverte étonnante : des fouilles archéologiques au coeur de la ville. Sur le chantier, il a trouvé un mystérieux coffret. Y sont gravés un plan et d'étranges inscriptions. Il n'en faut pas plus pour piquer la curiosité des enfants. Mais lorsqu'ils veulent voir l'objet, il a disparu. On l'a dérobé ! Heureusement, Tim l'a photographié. Au clan de retrouver le voleur. Qui sait, peut-être y a-t-il un trésor à la clé ?