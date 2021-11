Didier Hagège 1990-2010

L'œuvre de Didier Hagège se situe entre collage, peinture et gravure, utilisant les trois techniques dans une superposition subtile : lisse en apparence, l'œuvre naît dans la mixité des techniques. Les surfaces sont grattées, les matières accumulées, pour créer un univers rempli de repères figuratifs, d'émotions et de sensations de vie : robes, fruits, légumes, lustres... Ce livre permet de retracer, à travers une sélection d'œuvres, les vingt années de recherche et de maturation de son art.