Retour aux sources. #EntreChienEtLoup

Clémence a quitté la région de Wasselonne après avoir obtenu son concours de gendarmerie. Quand elle revient dix ans plus tard, elle n'est plus la gamine qu'elle était à son départ. Il y a deux jours qu'elle a pris son nouveau poste quand Laurent Burger, un conseiller municipal, patron de la coopérative et vigneron bien connu est retrouvé mort. La thèse de l'accident est vite écartée. Il ne fait aucun doute que Burger a été assassiné. Qui l'a tué ? Et pourquoi ? Malgré la mobilisation de toute la brigade, les gendarmes n'ont pas encore le moindre indice quand un deuxième corps est découvert...