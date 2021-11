La femme sans nom

Juillet 1984. Une jeune femme est violemment agressée par trois individus dans une maison isolée, quelque part en Alsace. Trente ans après, un journaliste parisien est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Sélestat, son corps mutilé selon un protocole parfaitement maîtrisé. Chargé de l'enquête, le commandant Jovard soupçonne un mobile de vengeance. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'un directeur de banque d'être découvert assassiné dans ce que certains appellent la "maison hantée" de Saint-Hyppolite. S'engage alors la traque entre les policiers de Sélestat et celle qui s'avérera être l'instrument d'un implacable châtiment. Pour Jovard, qui s'interroge sur l'amour qu'il éprouve envers la femme de ses pensées, cette enquête se révélera être l'une des plus pénibles de sa carrière. Au coeur de la nuit, plusieurs questions viendront le hanter. Une telle férocité se justifie-t-elle au nom de la vengeance ? Les gens sont-ils toujours conformes à leur image ? Une faute passée doit-elle sans cesse se payer ?