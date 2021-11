Vendanges 1991 en Alsace. Deux nouveau-nés sont découverts morts dans le pressoir d'un vigneron à Ingersheim. Muriel, une jeune femme de Kaysersberg au passé dramatique, se reconnaît dans le portrait-robot envoyé aux gendarmes et à un journaliste par un correspondant anonyme. Elle se retrouve inculpée du crime et emprisonnée, car l'ADN, la nouvelle reine des preuves, l'accuse. Pourtant, le journaliste colmarien Julien Sorg croit en son innocence. Ce roman est une sorte de suite, située plus de quarante ans après, de Crime de guerre en Alsace, hymne à la Résistance alsacienne, où l'ancien résistant et soldat libérateur Thomas Sorg, le père de Julien, a fait face à un dilemme cornélien en découvrant que le père de son amoureuse était un vil collabo. Crime au pressoir est aussi une ode à l'Alsace, à son histoire riche, à son formidable patrimoine et à ses grands personnages.