La peau de la bête

Markus Feisen, président d'une association de néonazis, est retrouvé mort dans le cimetière militaire allemand d'Illfurth. Tout accuse sa compagne, Sandrine Morel. Les deux premiers enfants de celle-ci affirment qu'elle n'est pas coupable. Ils font appel à Françoise Poisson, détective privée, et à son équipe, pour innocenter leur mère. Qui a tué Markus Feisen ? Sandrine Morel, victime de ses violences verbales et physiques ? L'un de ses trois enfants ? Un membre de l'association de néonazis ? Y-aurait-il un rapport entre cette mort et le passé colonial de l'Allemagne ? Texte dense, style fluide, références historiques, tous les ingrédients sont là pour nous plonger dans une intrigue forte, axée sur le passé de l'Allemagne et de l'une de ses anciennes colonies, la Namibie. Un polar riche, passionnant, à dévorer et... relire !