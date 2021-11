Le harcèlement scolaire est le thème délicat de "La punition" . Le capitaine Scherrer et son amie Maeva vont tenter de venir en aide à Théo, un élève de sixième devenu le souffre-douleur d'une bande de cinq "enragés" ... "Ils étaient cinq, cinq collégiens qui m'ont fait souffrir pendant de longues semaines. Ils "étaient" ... car ils ne sont plus aujourd'hui. Ils sont morts... et ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Oui, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. "...