Le jour où l'impensable est arrivé

Bande de Gaza, une équipe française de deux médecins et cinq infirmières vient d'arriver en mission humanitaire. Au même moment, les Syriens et les Egyptiens regroupent leurs armées autour d'Israël, préparant une attaque concertée, massive et imminente. Confiant dans la supériorité de ses forces aériennes, l'Etat hébreu organise sa défense en rappelant d'urgence les réservistes pour consolider ses frontières. C'est alors que la guerre éclate, totale. Les humanitaires français se retrouvent sous un tapis de bombe et tentent de rejoindre Tel-Aviv, espérant ensuite pouvoir regagner leur pays. Y parviendront-ils ?