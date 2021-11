Les conjurés d'Amida

Printemps 359 de l'ère chrétienne. L'ensemble du territoire des Gaules vit dans la paix. Aux confins de la partie orientale de l'Empire, le roi des Perses Sapor II se prépare à envahir les régions frontalières de l'Arménie et de la Mésopotamie. Les services secrets romains dépêchent leurs meilleurs agents pour espionner en territoire ennemi. Alors qu'une guerre sans merci se prépare, on découvre les corps de sept de ces agents, horriblement mutilés, éviscérés, la peau enduite d'une curieuse teinture rouge. Bientôt, on retrouve les dépouilles d'officiers romains, sacrifiés dans les mêmes conditions. C'est dans ce contexte inquiétant que le centurion Marcus Pius est envoyé sur place, chargé d'enquêter sur ces meurtres et cette étrange conjuration que l'on soupçonne vouloir frapper le coeur même de l'Etat romain. A quels jeux se livrent les services secrets de l'Empereur ? Qui est Veiia, cette mystérieuse jeune femme censée aider Pius et ses hommes dans leur dangereuse mission aux frontières de l'Orient ? Entre espionnage et épopée militaire, cette nouvelle enquête du centurion Marcus Pius nous fait revivre le siège de la forteresse d'Amida au milieu des légions romaines et nous entraîne dans un périple palpitant entre Rome et les déserts de l'Orient.