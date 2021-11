La parole confisquée

Trois hommes, en rapport avec une loge maçonnique de Strasbourg, disparaissent. On découvre leur corps près des anciens locaux de la brasserie de Cronenbourg. Puis, un chef d'entreprise hongrois, lui aussi franc-maçon, est retrouvé mort dans une cave d'une ex-brasserie de Schiltigheim. Qui a tué ces hommes ? Pourquoi s'en est-on pris à des francs-maçons ? Pourquoi a-t-on affublé les cadavres d'un étrange bijou ? Françoise Poisson, détective privée, devra faire le lien entre des éléments épars pour découvrir la vérité. Une intrigue passionnante et un style percutant font de ce polar un roman dont on aimerait ne jamais voir la fin.