Pesticible

"On n'a jamais démontré qu'il existe un lien entre nos produits et certaines maladies" clament les fabricants de pesticides. Le professeur Léopold Sixtrois, spécialiste de biochimie, réussit à prouver par une série d'expérimentations qu'il y a bien une relation de cause à effet. Mais il est retrouvé mort dans son bureau fermé à clef, tandis que ses travaux et l'assassin ont disparu. La capitaine Clotilda et son mari Marc-Antoine, collègue du scientifique défunt, devront unir leurs forces, car la tâche est ardue face au lobby phytosanitaire. Découvriront-ils par qui et comment le scientifique a été tué ? Trouveront-ils les documents accablants qu'il a cachés ? Réussiront-ils à échapper aux dangers qui les menacent ? Suspense ! ...