Attention ! Voisins méchants

Laetitia Ferber fait l'unanimité contre elle au "Lotissement du bout du chemin" à Ingwiller, à cause de ses chiens méchants qui, pour le moins, importunent régulièrement voisins et passants. Mais de là à être assassinée... Et lorsque d'autres habitants aux comportements irrespectueux subissent le même sort, l'inquiétude se transforme en peur, puis en psychose. Le capitaine Scherrer et son amie Maeva, qui ont été les premiers à construire sur ce lotissement créé récemment, participent activement à cette enquête surprenante qui va se révéler encore plus périlleuse que prévu. Rien ne leur sera épargné, entre découvertes macabres et atteintes à leur vie privée.