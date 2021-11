L'ombre de Pitchipoï

Des meurtres dans un camp de concentration, quoi de plus normal ? Un policier est cependant mandaté par Berlin puisque les victimes sont un médecin, un capitaine SS et un kapo à la solde des nazis. Pendant l'enquête, deux étranges corbeaux assistent à une mystérieuse partie d'échecs et les assassinats se poursuivent. Partagé entre l'horreur concentrationnaire et la recherche de la vérité, le commissaire va être rattrapé par sa conscience ... L'histoire commence dans une communauté juive palestinienne en 1937 pour rebondir sept années plus tard à l'extrême Est de la Pologne. Les auteurs prennent prétexte d'un thriller habilement ficelé pour nous conduire aux prémices de la création de l'Etat d'Israël.