Le tueur de papier

Motivé par l'aspect ludique d'un projet insensé dicté par les terribles événements qui ont bouleversé sa vie, Stéphane Kreiss est devenu le champion des opprimés. Chevalier des temps modernes, convaincu d'agir pour la bonne cause, il a décrété la mort de tous ceux qui se complaisent dans la corruption. Les cadavres s'accumulent dans la région de Niederbronn. L'homme est habile, discret, sympathique. Il parvient à échapper aux gendarmes, joue avec la mort en esthète, soigne ses exécutions et en tire une légitime fierté. Mais quand l'amour s'en mêle et que le hasard se met à jouer lui aussi sa folle partition, le beau mécanisme s'enraye et remet tout en question...