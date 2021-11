Crime de guerre en Alsace

28 décembre 1944. Katzenthal, petit village viticole alsacien, vient d'être détruit dans les combats de la poche de Colmar. Deux soldats libérateurs trouvent dans l'église endommagée les corps du vieux curé et de l'idiot du village, assassinés chacun d'une balle dans la tête, et celui d'un capitaine de la Gestapo. L'adjoint au maire et riche négociant en vins Roger Schultz sera décoré pour avoir attaqué à mains nues le gestapiste après ce crime de guerre. Fin mai 1945. Le jeune soldat Thomas Sorg revient au village après quatre ans passés dans la Résistance à Mulhouse et dans le maquis du Vercors, puis dans la Brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux et la Première armée française. Devenu journaliste au Nouveau Rhin Français à Colmar, il se retrouve devant un dilemme cornélien en découvrant que le père de son amoureuse était un vil collabo. Sur fond d'illustrations de Hansi, ce thriller historique est aussi un hymne à la Résistance alsacienne, avec des portraits de héros connus et inconnus qui ont réellement existé.