Le mauvais conte

Ce conte, qui se déroule sous le regard de Noz, le corbeau, met en scène : Une fillette, Manon, qui se raconte des histoires dans un palais-foyer un peu spécial, et qui disparaît un matin d'automne à la Roche des enfants. Un ogre qui aime la jeune chair fraîche et qui rejoue Hansel et Gretel à sa façon. D'innocents enfants, pourtant appelés enfants du Diable. Durant ces nuits de Samain ou nuits des morts il se passe d'étranges choses sur les anciens monts druidiques. Le major Dessaix entré dans la forêt des contes à la poursuite du prédateur réussira t-il à s'y retrouver ? Simon, le jeune autiste, habile à décrypter le langage des arbres et à marcher dans les pas des petits Poucets saura t-il le guider ? Manon sortira-t-elle des griffes du Barbe Bleue du Climont ? Vous croyez encore aux contes de fées ?