Passion mortelle

Fin des années cinquante, la vague teen-ager déferle sur Strasbourg, entraînant Gilbert Gress, Gérard Hausser et Richard Muller, trois Juniors du Racing dans son sillage. Après le service militaire aux FFA et une formation à Cannes-Ecluse, le stagiaire Muller, de permanence à la Nuée Bleue, est informé d'une découverte macabre en forêt du Neuhof. Sa première mission consistera à mettre un nom sur le cadavre. Un an après, un autre meurtre est commis non loin de là, des indices laissent à penser qu'il s'agit de l'oeuvre d'un serial killer. Pour sauver de futures victimes, il faudra plonger dans le génocide dont le peuple Rom fut l'objet sous la barbarie nazie. Le meurtrier identifié, le jeune inspecteur se livrera à une course-poursuite infernale, mettant sa vie et celle de ses proches en grand péril. Le roman emmènera le lecteur jusqu'en 1967, soit un peu au-delà de la deuxième Coupe de France remportée par le Racing. Les marronniers du stade de la Meinau sont les témoins privilégiés d'une enquête menée tambour-battant sous le signe de la passion et de l'amitié.