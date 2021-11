Le cauchemar de la cigogne (éd. 2016)

Je ne vais pas vous faire un dessin : l'argent ne fait peut-être pas le bonheur mais il y contribue, croyez-moi ! Tous ces riches qui n'ont qu'à claquer des doigts pour avoir de belles voitures, de jolies filles, des habits de marques, des caddys pleins de bonnes choses, ça finit par prendre à la gorge. Bon, quand je dis prendre à la gorge, vous me comprenez... Je me suis dit que c'était injuste, que si j'étais né pauvre, il n'y avait pas de raison pour que je reste pauvre, que je devais avoir moi aussi ma part du grand butin de la société. Surtout quand Michèle est entrée dans ma vie et qu'elle s'est mise à m'imaginer en prince charmant, un prince riche, forcément... Alors j'ai décidé d'aller prendre l'argent là où il se trouvait : dans une banque. Le problème, c'est que rien ne s'est passé comme prévu...