Un photographe réputé d'Altkirch disparaît. Puis trois libraires disparaissent à leur tour : Carole de Sierentz, Béatrice de Mulhouse et Céline d'Altkirch. Disparitions inquiétantes ou volontaires ? Un secret relierait-il ces personnes ? Françoise Poisson, fondatrice de l'agence de détectives privés PS2 de Strasbourg et son équipe d'enquêteurs sont confrontés à un véritable puzzle dont la dernière pièce sera difficile à trouver. Il faudra l'appel au secours d'une quatrième libraire, Christiane de Schweighouse-sur-Moder, et l'intervention du chat du photographe, pour mettre les détectives sur la piste de la pièce manquante. De nouveau, un roman servi par un style direct, agréable et efficace, et qui se dévore sans attendre.