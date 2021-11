L'ombre en deuil de soi-même

Qui peut se prétendre à l'abri d'un grand malheur ? D'un horrible cauchemar soudain et inattendu ? Le capitaine Catherine Molinot en fait l'expérience à ses dépens quand elle se trouve confrontée à un double assassinat dans la Forêt de la Hardt. Commence alors pour elle une enquête en solitaire, hors des sentiers battus, qui va la mener de la Région des Trois Pays au Territoire de Belfort, de Mulhouse au fond du Sundgau. Poussée par la soif d'une justice humaine qu'aucun tribunal ne pourra lui procurer, Catherine Molinot se démène dans une affaire dominée par la corruption et l'appât du gain facile. Tiraillée entre raison et sentiments, elle va tout faire pour sortir de cette "ombre en deuil de soi-même" qui s'est abattue sur elle.