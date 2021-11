Le tueur à la coiffe alsacienne

Le sujet de ce roman policier alsacien se situe en pleine actualité. Pendant cette année 2015 où l'Alsace se prépare au mariage forcé dans la grande région Acal et que les états-majors politiques se lancent dans la campagne des élections régionales de décembre prochain, un mystérieux tueur sévit un peu partout, de Strasbourg à Ferrette en passant par Kaysersberg, Sélestat et Munster. L'énigmatique assassin cagoulé porte toujours une coiffe alsacienne et laisse sur les lieux de ses crimes un drapeau rouge et blanc avec l'inscription Elsass Frei ! Ce polar est aussi une ode à l'Alsace, à son histoire mouvementée, à son riche patrimoine et à ses grands hommes, notamment au plus connu des Alsaciens dans le monde, le Docteur Albert Schweitzer.