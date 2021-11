Sale temps pour les peluches

Le petit Enzo, âgé de trois ans et demi, est enlevé. Qui sont ses ravisseurs ? Quel sort réservent-ils au petit garçon ? Et qui harcèle la mère de l'enfant ? Contactée par celle-ci, Françoise Poisson, détective privée, va s'efforcer avec l'aide de ses associés Pierre Singlard et Paul Soyotte d'élucider rapidement cette affaire. Ils ne disposent en effet que de quatre jours pour retrouver l'enfant avant qu'il soit trop tard. Toujours dans le style direct, agréable et efficace qu'on lui connaît, Renée Hallez aborde cette fois le thème de la paternité confisquée. Un roman qu'il est impossible de lâcher avant la fin.