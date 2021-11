Le garçon perché

Simon Le Dantec, jeune autiste, revient bouleversé de sa promenade dans les bois. Il dit y avoir vu un "homme rouge" . De qui parle Simon ? Du vieil homme assassiné que les gendarmes découvrent grâce à lui ou du meurtrier ? D'autres corps de vieillards seront retrouvés, mis en scène d'étrange façon. Quel rapport entre ces crimes et des évènements de la Seconde Guerre mondiale, consignés pour une part dans un journal secret ? Qu'a vu Eugène du haut de son arbre ? Telles sont les énigmes que devront résoudre le major Alexandre Dessaix de la brigade de recherches de Saint-Dié et ses équipes, en s'appuyant sur le grand sens de l'observation de Simon. Dans un style agréable, Christine Daux nous offre une originale et passionnante fiction qui se déroule dans les Vosges.