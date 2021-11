Double Je Fatal

Martial Leybel, un gendarme enquêteur de la brigade de recherches départementale de Nancy, est retrouvé mort chez lui. Suicide ou assassinat ? Quel rapport entre son décès et un braquage qui s'est terminé en bavure ? Dans ce désastre, quelle est la part de responsabilité de son épouse Marika, bipolaire reconnue ? Et quel lien y a-t-il entre elle et les auteurs de vols crapuleux commis dans l'est de la France ainsi qu'à Karlsruhe (Allemagne) ? Telles sont les principales questions auxquelles le major de gendarmerie Victor Bricka et son équipe, en saisine conjointe avec le service régional de la police judiciaire, vont tenter de répondre. Il leur faudra quatre années d'une patiente enquête à multiples rebondissements menée tant en Alsace qu'en Lorraine pour élucider toute l'affaire. Un polar passionnant.