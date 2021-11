L'affaire du collier d'émeraudes

1936 : Arsène Lupin quitte sa paisible retraite normande pour se rendre en Alsace. Il veut relever un défi : là où les gangsters newyorkais ont échoué, lui, le Prince des voleurs, se fait fort de dérober le collier d'émeraudes appartenant à l'épouse d'Emile Mathis, le Prince des constructeurs automobiles. La rencontre fortuite avec une jeune femme juive, lui fait prendre conscience que les temps ont changé. Partout, en Europe, le fascisme et l'antisémitisme gagnent les esprits, la guerre menace sur les frontières. Renoncera-t-il pour autant à son projet ? Au cours de ses rocambolesques aventures, à Strasbourg, à Sélestat, au Kreutzweg, au Taennchel ou à la Hunebourg, notre héros croisera des personnages célèbres tels qu' Ettore Bugatti, le peintre letton Frédéric Fiebig et sa famille, la petite fille de Mélanie de Pourtalès et même le lieutenant-colonel Charles de Gaulle. Sans oublier Fritz Spieser et les mouvements autonomistes alsaciens.