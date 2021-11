L'enfer de Schongauer

Quel lien mystérieux relie Martin Schongauer, le génial peintre et graveur colmarien qui a été copié notamment par Michel-Ange, et un terrifiant tueur en série qui sévit en Alsace ? Cet assassin abat une touriste devant la cathédrale de Strasbourg. Il poursuit son itinéraire criminel sur le carreau de l'ancienne mine Rodolphe, près de l'Ecomusée d'Alsace, puis entre la Volerie des Aigles et le château du Haut-Koenigsbourg, avant de tuer un prêtre à Ingersheim, une écrivaine-éditrice à Strasbourg, un vieux politicien au mur païen du mont Sainte-Odile, un avocat général à Colmar, un artiste peintre à Waldighoffen... Qu'a donc à voir dans cette effrayante odyssée le séduisant professeur de l'université de Fribourg-en-Brisgau Volker Grass ? Est-ce seulement un hasard s'il écrit un livre sur Martin Schongauer, avec l'aide de son ancienne étudiante alsacienne Annabelle Kleinpeter, qu'il entraîne aussi dans une romance sadomasochiste ? Ce suspense palpitant tient le lecteur en haleine jusqu'à l'explosion finale, au milieu de l'extraordinaire confrontation, dans l'église des Dominicains à Colmar, entre La Vierge au buisson de roses et le retable d'Issenheim.