Le vampire du Ried

Août 2013. Le corps sans vie d'une inconnue est retrouvé surune plage en Corse. Des tatouages sur la dépouille évoquent une appartenance à une secte satanique. Meurtre rituel ou simple défaillance cardiaque pendant un jeu sexuel ? Fin du mois d'octobre, une jeune femme est retrouvée assassinée dans un appartement à Sélestat, au coeur de l'Alsace. Les premières constatations sont effroyables : après lui avoir tranché la carotide à coups de dents, le meurtrier a tenté de dévorer sa victime. Quelques jours plus tard, une nouvelle femme est découverte au petit matin, sacrifiée dans les mêmes conditions. Le commandant Jovard, chargé de l'enquête, soupçonne qu'un lien mystérieux unit tous ces meurtres. Une folle rumeur se répand au sein de la population : ces meurtres seraient l'oeuvre d'un vampire. Jovard et ses hommes sont alors lancés dans une angoissante course contre la montre qui les mènera aux frontières de la mort, aux limites des possibles...