G20 ans OTAN mourir

J'ai vingt ans, blonde et plutôt jolie, d'origine bulgare, jemaîtrise correctement la langue française et pourtant ... je tapinequai des Alpes à Strasbourg. Comme quoi, tout est possible ! Printemps 2009, la capitale alsacienne se dépatouille avec la gestiondu G20 et tout le cinéma lié à ce genre d'évènements. Côté animation, le port du Rhin remporte incontestablement le pompon. Les journaux en font leurs choux gras alors que les vraies menaces planent plutôt du côté du président américain, Barak Obama et de mes compagnes d'infortune, qui elles, se font rétamer par des mystérieux assassins dans l'indifférence générale. Les gendarmes de la section de recherches enquêtent. Ils onturgemment besoin d'une interprète et... c'est sur moi que çatombe ! Oups ! Une enquête haletante où se succèdent à un rythme effréné : situations insoupçonnées, sexe et action.