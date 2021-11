Un ouvrier disparaît

Après le week-end de Pâques, les travaux recommencent sur le chantier de la rue Schacheneck, en bordure du Rhin Tortu. Mais un des ouvriers manque à l'appel. Lorsque son cadavre est découvert, il paraît évident que le pauvre garçon a subi des violences extrêmes. Une enquête est ouverte immédiatement. La capitaine Clotilda Weggewer et le lieutenant Patrice Gentoise interrogent les ouvriers et les habitants des trois petits immeubles qui doivent être résidentialisés. Cela ne fait l'affaire de personne, car les travaux prennent du retard et les locataires sont perturbés dans leur vie quotidienne. Qui a pu s'en prendre à l'ouvrier ? Pour quelle raison ? La capitaine découvre que les relations entre les futurs résidentialisés et leur bailleur ne sont pas au beau fixe. Elle met au jour des pratiques condamnables par le code du travail. De vieilles supersitions émergent. Des travailleurs sans papiers sont mis en cause. Qui, parmi tous ces gens, pouvait en vouloir à l'ouvrier disparu ? C'est ce que devra élucider la capitaine au terme d'une enquête qui la conduira du Rhin Tortu au centre de Rétention de Geispolsheim, et des arcanes du BTP aux "cercles du silence" de la place Kléber.