Les disparus de Saint-Amand

A Matzenheim, l'école Saint-Amand est sens dessus dessous. Les élèves disparaissent les uns après les autres et le major Pérolest incapable de retrouver leur trace. Parmi le personnel de surveillance, des hommes étranges attirent sur eux les soupçons : à commencer par le fils adoptif du maire, un garçon instable qui s'enfuit dans les Vosges, non loin du lac des corbeaux. Le chef de l'internat, Claude Notterra, s'absente chaque nuit Dieu sait où et le surveillant Lev Nikolaï qui n'est pas non plus un modèle d'équilibre entretient une liaison avec la femme du maire. Le portier Amédéese fait agresser et refuse de nommer son agresseur... Le nouveau surveillant Antoine Prieur prétend mener sa propre enquête, mais finit par attirer également sur lui les soupçons du major. Il faudra deux crimes pour que cette affaire compliquée trouve son épilogue et que l'ordre revienne à Saint Amand, mais à quel prix ! Quant à la famille du maire, elle n'en sortira pas non plus sans dommage, mais... Faut-il vraiment le déplorer ?