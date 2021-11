La poupée des ténèbres

J'étais au bout du rouleau et j'avais décidé d'en finirquand j'ai rencontré Maeva, une jeune femme mystérieuse, tourmentée par un terrible secret. Très vite, jeme suis retrouvé au coeur d'une enquête épineuse, dansun monde d'illusions, louvoyant entre des "intérêts supérieurs" , une affaire de moeurs et des violences conjugales. De quoi me redonner goût à la vie, l'action ayanttoujours été mon fort, mais aussi de quoi être écoeuré àjamais par ce que les hommes sont capables de faire