Faut pas tuer l'prof d'histoire

Le sort s'acharne sur le collège André Weckman, de Colmar. C'est d'abord M. Duval, baptisé Perceval par ses élèves, qui disparaît. Son corps est retrouvé baignant dans l'eau grasse d'un puisard de la chaufferie. Non par la Police locale, mais par Damien et ses copains, pleins d'admiration pour leur attachant professeur d'Histoire et bien décidés à rechercher le coupable