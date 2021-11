Blackout Baby

Londres, février 1942. Encore traumatisée par le Blitz, la ville vit au rythme des couvre-feux. Dans les ténèbres de ce blackout, en moins de quatre jours, quatre femmes sont retrouvées mortes, atrocement mutilées. Abandonnés dans les rues les plus sordides de la ville, leurs corps sont accompagnés de messages codés. Alors que Scotland Yard semble totalement dépassé, Walter Dew, un "ancien" qui a travaillé sur l'affaire de Jack l'Eventreur, va faire appel à Amelia Pritlowe pour traquer celui que la presse surnomme déjà le "Blackout Ripper". De messages occultes en meurtres toujours plus sauvages, l'affaire prend une tournure bien plus personnelle quand Amelia Pritlowe comprend que le tueur a désormais décidé de s'en prendre aux enfants.