Détruire tous les monstres

Et si on vous entendait enfin crier ? A l'adolescence, la musique a sauvé Kris d'une vie misérable. Avec son ami Terry, elle a monté un groupe de metal, puis a pris la route pour une décennie de concerts, d'ivresse, de narcotiques et de délires divers. La belle vie, en somme. Jusqu'au jour où la musique s'est arrêtée. Et où Kris est revenue dans son bled pourri pour travailler dans un hôtel tout aussi pourri. Avec des tonnes de tranquillisants pour endormir sa colère. La bête en elle se réveille enfin le jour où elle apprend que Terry, qui a trahi le groupe pour une carrière solo triomphale, va refaire une série de concerts. Et c'est une bête très, très en colère. Le temps est en effet venu d'aller trouver Terry pour s'expliquer. Pour lui montrer qu'il reste des choses, dans ce monde, qui ne sont pas à vendre. Rien de très compliqué, vous direz-vous. En tout cas, rien qui ne devrait vraiment vous faire peur si vous aimez l'alcool, la drogue, la fureur, la paranoïa et que vous trouvez que le volume n'est jamais assez fort.