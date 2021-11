Soleil dans la peau

Au matin d'un réveillon bien arrosé, Nelly se fait violemment agresser dans le jardin familial. Qui s'en est pris à la jeune femme ? Paul, son amant volage au casier judiciaire chargé ? Valérie, l'épouse trompée ? Un fait divers banal pour le capitaine Linon et le lieutenant Le Guennec du SRPJ des Antilles-Guyane qui se font fort de le régler en deux temps, trois mouvements. Mais, contre toute attente, l'enquête prend rapidement des dimensions inquiétantes... Entre trafic de drogue, jalousie et dérives en tout genre, Manu Queffélec entraîne son duo de flics dans une aventure palpitante où se croisent, en un sordide et macabre jeu de piste, faux coupables et vrais criminels.