De la chair à gri-gri

Le bras d'un enfant blanc est retrouvé sous une table de restaurant. Aussitôt, le patron est accusé de servir un ragoût de chair humaine et la police sollicitée. L'inspecteur principal Jésus Sanogo, dit le Tassé, est chargé de l'enquête. Grâce à Yaya le mystique, Vieux le séducteur - ses deux adjoints - et Madeleine Keita, la talentueuse légiste, l'affaire devrait être réglée rapidement. Mais quand les âmes les plus sombres mettent en oeuvre leurs noirs desseins, les gri-gris peuvent-ils encore protéger les chairs ?