Comme tous les soirs, pour se détendre, Marion se promène avec sa chienne Sully sur le chemin du phare, le long du littoral. Mais ce soir n'est pas comme les autres. Ce soir, Marion découvre un corps, échoué en contrebas. Le corps d'une femme, abîmé par le sable et la mer. La nouvelle fait rapidement le tour du petit village breton où tout le monde se connaît. Sauf la victime, étonnamment, que personne n'a jamais vue. Quelqu'un doit forcément cacher quelque chose. L'inspecteur Simon Ménard se lance dans l'enquête. Mais comment trouver le coupable sans connaître l'identité de la fille du phare... ? Dans ce polar qui sent bon l'iode et le vent marin, Marielle Belardinelli nous emmène sur les traces d'une mystérieuse victime au coeur de la Bretagne, entre sentiers côtiers, mensonges et rencontres inattendues.