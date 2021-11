Leur sang retombera sur eux

Rwanda, 1994. Jean, petit garçon Tutsi, seul survivant du génocide de sa famille, ne possède qu'une chose : un Polaroid pris par hasard, lors de sa fuite, de la main de son petit frère assassiné. Pour le pasteur Kompany, qui recueille le garçon, la photo est un miracle et devient objet de culte. Bruxelles, 2014. La mort frappe à nouveau autour de Jean. Un homosexuel puis un second sont retrouvés morts. Alors que Jean s'inquiète pour Eric et Manuel, un couple d'amis, le verset que prêche depuis toujours le pasteur Kompany résonne dans sa tête : "Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme. . ". Entre réminiscences et présent tourmenté, meurtres et âmes écorchées, Nicole Steyaert signe un polar captivant où verset entêtant de la Bible, fausses pistes et personnages attachants se mêlent dans une ambiance sombre et pesante qui, tout en tenant le lecteur en haleine, offre une réflexion subtile sur la peur, les préjugés et la honte qui gangrènent le coeur des hommes.