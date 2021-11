Cyanure et vieilles dentelles

Le capitaine Dumouriez est de mauvais poil. Laure Dentrec, son nouveau commissaire - qu'il n'apprécie guère - vient de lui confier l'affaire la plus ennuyeuse du siècle : la mort suspecte de Rozenn Maradec, une petite vieille de 90 balais. Convaincu qu'il s'agit d'une mort naturelle, Dumouriez entend bien boucler l'enquête rapidement et retourner profiter de sa campagne bretonne. Mais alors qu'il s'apprête à refermer le dossier, un petit détail attire son attention, trois fois rien, juste ce qu'il faut pour que l'on creuse un peu... Vieilles dentelles, mystérieux flacon de cyanure et passé trouble, qui était réellement Rozenn Maradec ? De Vannes à Reims, Philippe Harant entraîne son charismatique capitaine dans une surprenante enquête qui, entre sombres secrets de famille, fausses pistes et rebondissements, captive le lecteur par son suspense haletant et son charme d'antan.