Panique à Gémelia

Au royaume de Gémélia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est la malédiction la plus redoutée. Ivan Lorpalou, jeune garçon qui ne doute de rien et surtout pas de lui, ne peut accepter le mystère qui entoure la mort de son frère : il mène l'enquête. Toutes les enquêtes ! Un jour, il est sollicité en urgence au palais pour résoudre l'énigme du prince empoisonné. Seule une potion magique préparée par la sorcière de la forêt enchantée pourra le sauver. Mais voilà : la jumelle de cette sorcière est maléfique, et personne n'est encore parvenu à les différencier ! Dans ce mondé où tout est dédoublé, il est difficile de s'y retrouver... Hereusement, Ivan peur compter sur Cornélius, une licorne aigrie ayant perdu sa corne, pour rassembler des indices. Ivan va devoir jouer finement s'il veut démêler le vrai du faux !