La nuit de San Matteo

Un fourgon, tous phares éteints, s’arrêta devant l’entrée principale du camposantu (cimetière), situé à un kilomètre en aval du hameau de Cuttoli. Un lampadaire diffusait une faible lumière. Cinq hommes à bord descendirent du véhicule sans prononcer un seul mot. En raison de la semi-obscurité, il était difficile de les identifier. Ils semblaient porter des cagoules. Que faisaient-ils près du cimetière ? Que préparaient-ils ? Trois d’entre eux se postèrent respectivement en amont du cimetière, en direction d’Ajaccio et de la route qui descend sur Corticchiato. Les deux autres ouvrirent la porte arrière du véhicule, non sans jeter plusieurs coups d’œil dans toutes les directions. Ils en sortirent un paquet encombrant. En réalité, il s’agissait plutôt d’un homme. Ils le soulevèrent péniblement et l’attachèrent avec une corde par les pieds au sommet de la grille d’entrée du cimetière. L’homme était apparemment sans vie.