Les anges du noir

Qu'est-ce qu'elle croit, Mélisande ? Qu'on va l'excuser de son insolence, de sa désinvolture, alors qu'au Salon Tout noir de Paris plage, on est plutôt dans le rouge ! Sous le chapiteau, on tape, on poignarde, on étrangle, les auteurs tombent comme des mouches. Profire cuisine les survivants. Et pendant que M. Chow vend ses sulfureuses productions, Mélisande dédicace son petit bouquin. Aussi juteux qu'une fraise Tagada, aussi hérissé d'aiguilles qu'une poupée de cire... Phil Kerfaye, venu de Dakar via Marseille, privé de raison devant cette femme bouleversante, " se jure d'avoir le polar killer " et fonce ! Est-il un vrai naïf ou juste comme vous et moi, un râleur pas correct, exaspéré par la crise, qui veut jouer sa partie avec sa propre musique ? Un concentré des thèmes chers à Jocelyne Sauvard, romancière, dramaturge et journaliste: cruauté à voix douce, culture bicolore ancrée dans le réel tourmenté, érotisme qui joue à cache-cache, pimenté à l'humour. Délectable.