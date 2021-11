Skinheads. Et autres récits noirs

Metz, années 80. Un squatter ivre s'écrase au pied d'un immeuble en construction dans l'artère principale de la ville. Simple fait divers ? Certains détails auraient dû pourtant troubler la police. Le jeune homme ne buvait pas et son avant-bras porte la trace récente d'une bien vilaine brûlure. Bouleversé par la détresse de la mère de la victime qui vient lui rappeler l'admiration que son fils lui portait, Paul Alexandre, professeur de Lettres dans le Pays haut, promet d'essayer d'en savoir plus sur les circonstances de cette mort. Mal à l'aise, persuadé de l'inutilité de sa démarche, il est loin de se douter des surprises que son enquête va réserver, des dangers qu'il devra courir. Car, autour du cadavre, plane l'ombre inquiétante des anciens amis de la victime, les skinheads. Un roman noir plein de suspense et de rebondissements, suivi de huit autres récits où, comme à son habitude, Roger Martin entremêle habilement fiction et réalité, petite et grande histoires.