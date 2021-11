Il y a une station d'autobus dans la banlieue marseillaise qui évoque à la fois le voyage et son renoncement : c'est Rimbaud-Baumettes devant la prison du même nom. Parce qu'il a lu en prison une biographie du " poète aux semelles de vent ", le héros du roman, Toni Bonneveine, trouve cette association insupportable. Sa première idée d'homme libre est d'effacer le nom de Rimbaud du panneau de l'abribus. Cette obsession, d'autant plus violente qu'il ne parvient pas à passer à l'action, va le conduire à entrer, par l'intermédiaire de son avocat, en relation avec des malfrats pour qu'ils réalisent son étrange projet. Il est loin d'imaginer qu'il va devenir le cobaye d'un truand mégalomane et pervers, Joseph Carco, qui a abandonné le trafic de drogue pour se recycler dans la torture " clés en mains ". Grâce à des " expériences scientifiques ", " le Marchand de Torture " espère monnayer les résultats de ses recherches auprès des dictateurs et autres services secrets. Dans la lignée des grands maîtres du roman noir français, Jacques Mondoloni nous tient en haleine jusqu'au bout. Luciano Melis. " ... l'un des rares livres qui m'aient fait peur ". Roger Martin - (Quoi LIRE)