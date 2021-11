L'amitié est un cadeau à se faire

Veuve d'un célèbre mafioso de Brooklyn, Rena Ruggiero n'apprécie guère les lourdes avances de son voisin octogénaire Enzio qu'elle finit par assommer à coups de cendrier. Persuadée de l'avoir tué, elle "emprunte" la magnifique Impala du séducteur éconduit pour filer chez sa fille Adrienne, qui lui claque la porte au nez. En face, une voisine compatissante lui offre l'hospitalité : la pétillante Lacey Wolfstein, ancienne star du porno, est ravie d'avoir un peu de compagnie. Mais l'ambiance se tend quand Richie, l'amant d'Adrienne, tueur de la mafia, débarque avec un joli magot obtenu en massacrant une bande rivale. Et il est suivi de près par Enzio, pas si mort que ça. Mieux vaut décamper rapidement, d'autant que le clan décimé par Richie n'a pas dit son dernier mot. Road trip à l'humour noir et féroce, le nouveau roman de William Boyle est l'histoire jubilatoire de trois femmes qui célèbrent l'aventure, la liberté et l'amitié née d'un parfait concours de circonstances.