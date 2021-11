Dans toute légende, dit-on, il y a un fond de vérité. A Sandomierz, sage bourgade de la province polonaise, on ne croit plus depuis longtemps que les Juifs enlèvent les enfants catholiques pour les vider de leur sang. Quoique... La découverte d'une jeune notable devant l'ancienne synagogue, égorgée suivant le rituel de l'abattage casher, réveille anciennes croyances et vieux démons... A charge pour le procureur Teodore Szacki, fraîchement divorcé et exilé de la capitale, de trouver la vérité. " Zygmunt Miloszewski livre des polars impeccablement ficelés qui allient évocations historiques, magmas macabres et une sorte de désinvolture poétique. " Libération " Notre Polonais fétiche signe un grand roman. " Le Point " Captivant ! " Avantages