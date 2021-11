Et tout sera silence

Trafic de femmes et d'influence : un thriller implacable Grand Londres, hiver 2019. Anna Kaczor est retrouvée assassinée à coups de tournevis. Un triste fait divers qui n'intéresse personne... jusqu'à ce qu'on découvre que la jeune femme était impliquée dans un scandale politico-sexuel retentissant. Dans la plus grande confusion, presse et police se jettent sur l'affaire. La jeune et ambitieuse Lynn Dunsday, web-reporter aux méthodes expéditives et à la plume aiguisée, décide de remonter la piste. Débute alors un terrifiant voyage entre Londres, l'Italie et le Nord de la Pologne, où des femmes sont recrutées par des organisations criminelles dont la violence est sans limites. Convoyées comme des marchandises vers l'Europe de l'Ouest, elles y nourrissent de vastes réseaux de prostitution...