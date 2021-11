Les retournants

Août 1918. Vasseur et Jansen ont décidé de fuir. Quitter le front de la Somme et ne pas mourir dans les derniers assauts de cette guerre qui n'en finit plus. Alors qu'ils s'éloignent des tranchées sous de fausses identités, les deux lieutenants scellent leurs destins. Ils se connaissent mal, mais Jansen s'aperçoit vite que son complice semble prendre un peu trop de plaisir aux crimes qu'ils doivent commettre. Alors qu'ils trouvent refuge au domaine d'Ansennes, une étrange propriété à l'abri de la guerre où vivent un vieil industriel ruiné et sa fille, François Delestre, dit " le Chien de sang ", un capitaine de gendarmerie traqueur de déserteurs, se lance sur leur piste. Mais que se passe-t-il quand la proie se révèle plus dangereuse que le chasseur ?