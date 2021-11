Lorsqu'il devient ambulancier dans l'un des quartiers les plus difficiles de New York, Ollie Cross est loin d'imaginer qu'il vient d'entrer dans un monde d'horreur et de folie. Scènes de crime, violences et détresses, le combat est permanent, l'enfer quotidien. Alors que tous ses collègues semblent résignés ou cyniques face à cette misère omniprésente, Ollie commet une erreur fatale : succomber à l'empathie. C'est le début d'une spirale infernale qui le conduira à un geste aux conséquences tragiques. Dans un style viscéral, Shannon Burke livre un portrait de la condition humaine digne d'Hubert Selby Jr. ou de Richard Price.