Peste blanche

1963. L'Angleterre est un pays au bord de l'implosion et la vieille garde, choquée par le comportement d'une génération qui n'a pas connu la guerre, se prépare à se battre contre la Russie. Alors que Troy est en congé maladie, Scotland Yards attaque en justice l'une de ses connaissances, un médecin hédoniste, voyeuriste et amateur de jeunes femmes. Or deux d'entre elles ont couché avec un vieil agent du bureau des Affaires Etrangères, ainsi qu'avec un agent du KGB. Alors que le verdict approche, Troy est obligé de reprendre du service suite à un cas étrange de double suicide. Les histoires de coucherie ne sont que la partie émergée de l'iceberg : l'affaire recouvre à présent des accords et trahisons passés dans les arcanes du pouvoir. Troy devra parvenir à garder la tête haute dans un pays immergé dans la drogue et le scandale jusqu'au coup.